Обама выступал против участия Байдена на выборах в 2016 году

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в 2015 году был настроен против выдвижения на президентских выборах Джо Байдена, который теперь собирается участвовать в выборах 2020 года.

Барак Обама был уверен, что больше шансов на победу в 2016 году было у Хиллари Клинтон, поэтому он попросил одного из помощников сообщить вице-президенту Байдену неутешительную оценку его шансов в гонке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Сам Байден позднее подтвердил, что президент «не поддерживал» его выдвижение.

Напомним, в прошлый четверг Джо Байден, занимавший пост вице-президента в 2009-2017, официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Дональд Трамп с насмешкой отреагировал на это, назвав Байдена «сонным Джо».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему выдвижение Байдена обрадует Китай.