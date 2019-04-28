На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину

Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.

«Глупость, к сожалению, станет государственной политикой. В ответ на намерение Путина выдавать российские паспорта украинцам на Украине, Зеленский намерен выдавать украинские паспорта россиянам ... тоже на Украине. Эй, новоизбранные, вы там Путину «ответку» или подарки готовите? Представляете себе количество российских «диссидентов» в звании от прапорщика до полковника ФСБ, ГРУ и других полезных аббревиатур станут в очередь за украинским паспортом? Не представляете? Я так и думал», – приводит «Страна» слова депутата Верховной рады Владимира Арьева.

Активистка, сторонница Петра Порошенко Екатерина Яресько подвергла критике слова Зеленского о предоставлении России «перечня украинцев, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране».

«Как это – передавать в страну-агрессор списки граждан Украины? Кем составлены эти списки? Законные основания для составления этих списков? Поэтому что это было – признание в ужасной незаконности или некомпетентности?», – заявила она в своем Facebook.

Журналистка Екатерина Рошук заметила, что избранному президенту нельзя хамить Путину, если половина проголосовавших ждет, что Зеленский готов на все ради окончания войны.

Обозреватель Игорь Лесев отметил, что Зеленский «учит жизни Путина из турецкой бани». Он назвал это «позицией клоуна».

«Порошенко воскрес», – комментирует письмо Зеленского журналист Михаил Мищишин.

Журналист Вячеслав Чечило также отметил, что стратегия «публично троллить Путина» никогда не приносила ничего хорошего.

«Жаль, но окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и Россией закрыли еще до того, как успели отрыть», – написал он.

Журналист Александр Воейков написал, что про свободу слова на Украине Зеленский должен был бы рассказать Олесю Бузине, но его убили.

Президент России Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

После этого Зеленский выступил с большим ответом президенту Путину, в котором заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами.