В Улан-Удэ открылся первый Российско-японский евразийский конкурс артистов балета

В Театре оперы и балета Улан-Удэ в воскресенье, 28 апреля, состоялось торжественное открытие первого Российско-японского евразийского конкурса артистов балета. Мероприятие инициировал Культурный фонд Морихиро Ивата, выигравший президентский грант.

Художественный руководитель балета Бурятского государственного академического театра оперы и балета, председатель жюри Морихиро Ивата подчеркнул, что главной целью конкурса является сохранение традиций русской школы классического балета и развитие национальной балетной хореографии.

«Зрителям Бурятии предоставляется уникальная возможность одновременно увидеть разные школы балета, а для молодого поколения артистов – это мощный шаг в развитии», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, на первом Российско-японском евразийском конкурсе артистов балета национальная хореография будет оцениваться впервые. Для многих юных участников это будет первое «испытание сценой».

«Желаю всем конкурсантам и их педагогам победы не только на этом конкурсе, но и победы над собой, над страхом перед трудностями. Уверена, что этот конкурс будет способствовать укреплению культурных связей между Россией, Японией и странами Евразии и откроет новые имена», – отметила министр.

В конкурсе примут участие более 200 артистов: представители Японии, Китая, Сингапура, Монголии и регионов России. Из Бурятии зарегистрировано 62 участника – это артисты балета, учащиеся хореографического колледжа и балетной школы Морихиро Ивата. Всего будет четыре возрастные группы от шести до 30 лет.

Конкурс продлится с 28 апреля до 5 мая.

В первый день состоится жеребьевка. С 29 мая ежедневно конкурсанты будут демонстрировать свое мастерство с 12:00 до позднего вечера. 5 мая в 17:00 участники и зрители узнают результаты конкурса на гала-концерте. Лучшему исполнителю будет присуждено звание лауреата, Grand Prix и приз в размере 300 тыс. рублей.

Соорганизатор конкурса – японская компания Namue – привезет компьютерную программу, с помощью которой зрители с экрана смогут незамедлительно увидеть оценки жюри. В России такая технология будет применена впервые.

В состав жюри конкурса войдут известные деятели культуры: министр культуры Республики Марий Эл Константин Иванов, художественный руководитель Астраханского государственного театра оперы и балета Константин Уральский, прима-балерина Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Татьяна Предеина, экс-премьер театра «Кремлевский балет» Айдар Шайдуллин, директор сингапурской академии балета Ванг Ян и другие.

Партнеры конкурса – министерство культуры Бурятии, Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, японская компания «Конкурс артистов балета Namue», компания «Мицубиси Корпорейшн».

В ноябре прошлого года Культурный фонд Морихиро Ивата выиграл грант на проведение Русско-японского балетного конкурса в размере более семи млн рублей.

Благодаря Фонду президентских грантов в прошлом году материальную поддержку получили 28 организаций из Бурятии на общую сумму более 62 млн 346 тыс. рублей. Среди победителей конкурса – проект Татьяны Черных «Творчеству в малых селах – быть!», проект Иволгинского дацана по созданию музея, проект Регионального общественного фонда «Здоровье Бурятии» по созданию условий для преодоления коммуникативных, сенсорных, психологических барьеров детей и подростков с психическими расстройствами и расстройствами поведения и другие.