Познер сказал, каким странам бывшего СССР нужна демократия

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, нужна ли постсоветским странам демократия; переход к демократии, по его словам, возможен, когда народ к этому готов в результате исторического развития и опыта.

«Каким-то бывшим советским республикам демократия в том или ином виде, в том или ином масштабе нужна: странам Балтии, Грузии, Армении, Молдавии, Украине, России», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Некоторые страны, по его словам, в демократии не нуждаются. «Другим – Азербайджану, Казахстану, странам Средней Азии – она на сегодняшний день очевидно не нужна», – сказал он.

«Наконец, как мне кажется, тот или иной народ бывает «готовым» к чему-то в результате исторического развития и опыта. И когда он «готов», то оно и происходит», – заключил телеведущий.

Ранее Познер рассказал о «демократическом рекорде» Украины.