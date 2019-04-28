На Украине выписали штрафов за ввоз российских книг на 12,5 тыс. долларов

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) выписал за ввоз книг с территории России штрафы на сумму 333,8 тыс. гривен (около 12,5 тыс. долларов) за первые три месяца 2019 года, сообщила пресс-служба регулятора.

«Уполномоченными лицами Госкомтелерадио (за первый квартал 2019 года) составлено восемь протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенная продукция изъята из оборота. Общая сумма начисленных штрафных санкций составляет 333,8 тыс. гривен», – передает ТАСС текс т отчета украинского ведомства.

Также указывается, что Госкомтелерадио приостановило на три года, пока действуют санкции, выдачу разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, которые выпускают материалы якобы «антиукраинского содержания». Кроме того, остановлено действие 12 тыс. ранее выданных разрешений.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». В 2018 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания, также были запрещены 780 фильмов и сериалов российского производства.

Запрещен ввоз в том числе таких художественных книг, как «Мастер и Маргарита».

Однако опросы свидетельствуют, что больше половины граждан Украины считают ошибкой запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в стране.