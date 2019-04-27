Командиров рязанских курсантов накажут за ситуацию с погонами

Комиссия Министерства обороны установила, что курсанты из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова не срывали погоны, однако их командиры и начальники будут привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что воспитанники не знают требований к цвету погон на полевой форме.

В Министерстве рассказали о тщательной проверке по сообщениям СМИ о том, что курсанты якобы срывали погоны в знак протеста. Были проведены встречи и беседы, включая анонимное анкетирование, с курсантским и офицерским составом, заслушаны должностные лица командования ВДВ и училища.

«Однозначно установлено, что никакого «срывания погон» курсантами не было», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что все распространенные об этом отдельными лицами слухи в социальных сетях, позже ими же удаленные, абсолютно не соответствуют действительности.

Комиссия военного ведомства установила пятерых курсантов, которые, «не зная нормативных документов Минобороны о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании».

В итоге принято решение наказать командиров и начальников курсантов, которые «не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства». Они будут привлечены к ответственности, предусмотренной дисциплинарным уставом ВС России.

В Минобороны добавили, что в российских Вооруженных силах в соответствии с приказом 1997 года №210 все курсанты военных училищ носили на повседневной и парадной форме одежды трапециевидные погоны защитного цвета. С 2015 года для сохранения традиций ВДВ приказом министра обороны России на повседневную и парадную форму одежды десантников были возвращены погоны небесного цвета.

На полевой форме одежды военнослужащих с советских времен предусмотрены погоны исключительно защитного цвета для обеспечения безопасности военнослужащих в боевых условиях.

Ранее СМИ сообщили, что курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) выразили протест против смены цвета погон и оставили знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько обоснованны претензии десантников.

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