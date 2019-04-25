Почему курсанты-десантники устроили акцию протеста в легендарном училище

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

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Украинцы хотят чуда, и им совершенно безразлично, представитель какой нации им это чудо подарит. Они согласны даже на русского, если он примет указанные выше правила игры: ненависть к России, «украинский Крым» и мова. Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
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          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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            Почему курсанты-десантники устроили акцию протеста в легендарном училище

            И тельняшка, и погоны имеют для военных – и особенно курсантов – сакральное значение   25 апреля 2019, 16:50
            Фото: Александр Рюмин/ТАСС
            Текст: Виктор Сокирко

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            Событие в армии из ряда вон выходящее – курсанты Рязанского гвардейского высшего военного десантного командного училища (РГВВДКУ) устроили акцию коллективного протеста. А ведь за подобное предусмотрены серьезные дисциплинарные взыскания как для участников, так и для их командиров. Что случилось – и насколько обоснованно столь бурное возмущение десантников?

            Поводом для демарша курсантов послужило распоряжение командования об отмене голубых погон с буковкой «К» на полевой (камуфлированной) форме одежды. Эти самые «запретные» погоны будущие офицеры тайком выложили у подножия памятника генералу армии Герою Советского Союза Василию Маргелову, имя которого носит училище – легендарному командующему ВДВ, чьими стараниями и были получены десантниками голубые погоны, тельняшки и береты.

            Десантники особенно ревностно относятся к символам ВДВ и, не в обиду прочим войскам, готовы насмерть стоять не только за право носить девиз «Никто кроме нас!», но и традиционные для десантников атрибуты военной формы. Берет, тельняшка, погоны голубого цвета (знаки «Гвардия» и «Парашютист» на груди) – это святое, их еще и заслужить надо, при поступлении в РГВВДКУ они «автоматом» со склада не выдаются. Как минимум три прыжка с парашютом нужно совершить, пройти через полевой выход, изнурительные марш-броски и прочие испытания. И чем старше курсант, тем больше на нем голубого цвета как принадлежности к ВДВ. Выпускные курсы вообще щеголяют в повседневной форме синего цвета (как парадная форма у офицеров) с тельняшкой на груди.

            Курсанты-десантники из Рязани даже умудрились сохранить голубые погоны на камуфлированной форме, которую они надевают как в самом училище, так и на некоторых полевых занятиях. Подобной «вольности» не могут себе позволить курсанты и слушатели любого другого высшего военного учебного заведения в России, в полевой форме которых на плечах предусмотрены накладные фальшпогоны камуфлированного или зеленого цвета на «липучке». Это правило, согласно приказу министра обороны, распространяется на всех, но в десантном училище закрывали на это глаза и курсанты продолжали щеголять в голубых «неположенных» погонах. Оказалось, что до поры до времени.

            Две недели назад курсантам объявили о необходимости соблюдения уставной формы одежды и потребовали спороть голубые погоны с камуфляжа, заменив их на стандартные фальшпогоны, предусмотренные в Российской армии. Многим «нововведение» пришлось не по душе, и курсанты затеяли «погонную забастовку», продолжая носить голубые «маргеловские» погоны. Начальство дисциплинарных мер не принимало и отделывалось разъяснительной работой. С учетом того, что почти сто процентов командиров учебных подразделений сами являются выпускниками РГВВДКУ, эта «работа» проводилась без особой активности. Пока на днях не последовало жесткое распоряжение погоны с камуфлированной формы снять.

            В армии приказ – основа всей службы, поэтому прекословить было бесполезно, голубые погоны заменили на камуфлированные. А вот внутренний протест остался, и группа курсантов решилась на коллективную акцию и выложила снятые погоны к памятнику Маргелову. «Снимая с нас погоны, вы хороните память! Прости нас, Василий Филиппович!» – написали курсанты на погонах. При этом никто из участников этого своеобразного флешмоба не стал афишировать свою личность, зная о возможном наказании за проявление коллективного протеста.

            «Ситуация двоякая, тут могут быть разные точки зрения, – считает экс-командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ Николай Никульников. – С одной стороны, для курсанта десантного училища снять голубые погоны – можно назвать позором, наказанием за серьезное нарушение или преступление. Все мы, выпускники РВВДКУ, эти погоны носили с особой гордостью. Да и пройтись по Рязани в погонах нашего училища было очень престижно, в отличие от тех же курсантов тогдашних автомобильного училища или связи, у которых погоны были черного цвета. Впрочем, и форма одежды тогда, как парадная, так и повседневная, «хабэ» или «пэша», предполагала обязательное ношение на них погон голубого цвета, даже на полевых занятиях. Исключение составляла лишь форма для тактико-специального обучения, когда пришивать погоны на маскхалаты было просто нелепо.

            В армии ношение любой формы одежды регламентируется приказами министра обороны и определяется на каждый день командиром части или училища в зависимости от выполняемых задач. И здесь, во время занятий в поле, при совершении парашютных прыжков и прочих действий в условиях, приближенных к боевым, погоны совершенно ни к чему. Есть уставная форма одежды, в том числе и полевая, которую необходимо соблюдать. Другой аспект – исключение из правил именно для курсантов-десантников, но здесь необходим соответствующий приказ министра обороны по конкретному училищу. Подобного за всю службу не припомню. В армии ведь как – пусть безобразно, но однообразно».

            В самом РГВВДКУ особого повода для беспокойства с «возложением» погон к памятнику В. Ф. Маргелову не видят.

            «Во-первых, погоны с курсантов никто насильно не срывал и не срезал. Во-вторых, был доведен приказ со ссылкой на министра обороны, проведена разъяснительная работа, и большинство курсантов спокойно на это отреагировали. В-третьих, голубые погоны для ношения на иных видах формы одежды, в том числе парадной и повседневной, никто не отменял. Непонятна сама причина возникшего ажиотажа, которая привела к повышенному вниманию к училищу, которое, в отличие от многих других, сохранило свое прежнее, историческое, название, к которому добавилось почетное звание «Гвардейское», а само училище носит имя генерала армии Василия Филипповича Маргелова», – рассказали газете ВЗГЛЯД в РГВВДКУ.

            «У каждой военной формы есть свои атрибуты, соответствующие выполняемым задачам, – говорят в самом штабе ВДВ. – Полевая форма ношение голубых погон в десантных войсках не предусматривает, даже в училище. Особенно это касается ВКПО – всесезонного комплекта полевой одежды, так называемой капусты с использованием принципа многослойности, в которую входит 23 предмета одежды, в том числе три пары обуви. Пришитые погоны яркого цвета демаскируют бойца на поле боя, а, например, прорезиненная куртка от прокалывания иголкой потеряет свои влагозащитные свойства. Если брать так называемый камуфляж, то во время полевых занятий погоны на нем будут еще и мешать амуниции, надеваемой десантником.

            Еще один нюанс – погоны на полевой форме грязнятся гораздо быстрее, что особенно бросается в глаза на их голубом фоне и желтых полосках. Если вспомнить исторический опыт, то русско-японская война 1904–1905 годов привела к смене формы одежды русской армии, когда белые кителя с цветными погонами были заменены на цвет хаки как более маскирующий. А нынешние традиционные погоны для курсантов остались в неизменном виде, когда они пригодны как для занятий в аудиториях, выхода в город в увольнение, так и для парадов. Вот тогда от них глаз не оторвать».

            Если вспомнить еще немного истории, то полевая форма советских офицеров ВДВ однотонного зеленого цвета предусматривала погоны с голубым кантом, а на голове красовалась фуражка с черным, а не золотистым тренчиком, но тоже с голубым околышем. Уже через несколько лет войны в Афганистане полевую форму заменили на «эксперименталку» с тканевыми погонами со звездочками зеленого цвета. Головным убором стала защитного же цвета кепка, которую в войсках почему-то прозвали «пидоркой» и предпочитали выходить в рейды в шляпе-туркестанке. С тех пор в полевой форме никакая цветовая гамма, кроме защитной, не присутствовала.

            Теперь и курсантов-десантников подогнали под единые стандарты. Погоны с полевой формы они теперь будут хранить лишь в каптерке – на память.


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