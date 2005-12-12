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            Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

            Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортик   21 марта 2019, 19:15
            Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
            Текст: Виктор Сокирко

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            Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды?

            Впервые тема с изъятием кортиков у выходящих в запас офицеров ВМФ громко прозвучала на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина еще в 2015 году. Тогда капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев рассказал, что изымается личное холодное оружие, являющееся частью парадной формы одежды.

            Естественно, что Путин пообещал кортики вернуть. Что, собственно, вскоре было законодательно закреплено – ветеранам разрешили надевать кортики в торжественных случаях. Однако уже сейчас при встрече с жителями Крыма в честь пятилетия присоединения полуострова к России эта тема прозвучала вновь. Офицеры запаса пожаловались президенту, что, несмотря на имеющееся официальное разрешение, кортики по-прежнему приходится сдавать.

            Кортик в России уже давно не применяется по своему прямому назначению (как колющее оружие), а является одним из символов флота. Он вручается лейтенантам военно-морских высших учебных заведений вместе с первыми погонами и остается с ними на всю жизнь. Введенный еще при Петре I, он стал символом благородства и мужества, даже в какой-то степени определенного социального статуса. Кортики гардемарины перед получением звания мичман покупали за свой счет. Выходцы из богатых сословий могли позволить себе приобрести и более дорогое холодное оружие в индивидуальном исполнении мастера, но с соблюдением «уставных требований» по длине и внешнему виду (такие сейчас особенно ценятся у коллекционеров).

            Отмененные в 1917 году как «наследие царского прошлого», кортики массово вернулись в СССР в 1940 году, как элемент формы одежды командного состава ВМФ. Позже их ношение было предусмотрено представителям иных видов и родов войск, но в конце 1960-х кортики оставили только для офицеров флота.

            Кортик и сейчас носится в ножнах на портупее адмиралами, офицерами и мичманами при парадной форме (до недавнего времени и во время несения дежурной или вахтенной службы). Для прочих военнослужащих, в том числе и Сухопутных войск – во время парадов по особому разрешению. Вот и министр обороны Сергей Шойгу 9 мая на Красной площади во время парада Победы непременно при кортике, он у него особый, генеральский, который несколько отличается от морского.

            «Кортик для моряка не просто личное оружие и элемент формы одежды, а особый знак отличия, своеобразная награда авансом молодому флотскому офицеру, которой он должен соответствовать не только в годы службы, но и всю жизнь, – считает адмирал Владимир Комоедов. – Когда в 1972 году мне вручили кортик вместе с лейтенантскими погонами, поцеловал клинок по флотской традиции и до сих пор храню с трепетом, ношу с парадной формой. Представить офицера или адмирала ВМФ, пусть даже в отставке, без кортика просто невозможно. Это все равно что воинское приветствие с прикладыванием руки к виску без головного убора, как говорят – к пустой голове. Вот и военный моряк без кортика – пустой моряк».

            С чего начались «гонения» на кортик?

            Еще в 1996 году президент Ельцин подписал закон «Об оружии», согласно которому стандартный офицерский кортик подпадал под определение холодного оружия. Отсюда следовали ограничения на его ношение и хранение. Согласно закону, ношение кортика разрешалось только военнослужащим с парадной формой или уволенным с военной службы с правом ношения военной формы.

            После этого стали нередкими случаи, когда сотрудники МВД стали требовать разрешение на их хранение. Уже в 2010 году указом президента России (Дмитрий Медведев) «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» кортик был исключен из перечня элементов формы офицеров и мичманов ВМФ. В 2013 году приказом МО РФ (министр обороны Анатолий Сердюков) «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в ВС РФ» после окончания военной службы каждый должен сдать именной кортик на склад.

            (фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости)
            (фото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»)

            Ничего личного, но ни Ельцин, ни Медведев в армии не служили, хотя оба «дослужились» до звания «полковник запаса». Карьера Сердюкова во время срочной службы ограничилась воинским званием ефрейтора, а затем кратковременные курсы (сборы) позволили добраться до полковничьих погон. Никого из них троих никто в военной форме ни разу не видел. Возможно, что и еще поэтому с такой легкостью принимались решения «сэкономить» на кортиках, которые как раз являются неотъемлемой частью военной парадной формы – и порою не только морской.

            «Свой наградной кортик я не ношу никогда, – рассказывает полковник запаса Владимир Попов, получивший тяжелое ранение в 1992 году, действуя в составе абхазских ополченцев. – Я ведь был «сухопутчиком», а наша парадная форма ношение кортика сегодня не предусматривает. Лежит в сейфе вместе с наградным пистолетом (это за Чечню – авт.), под который и пришлось оборудовать место хранение огнестрельного оружия. На кортик разрешения нет, копии выписки из приказа министра обороны о награждении достаточно, тем более что клинок номерной и это отражено в документе. Лично для меня кортик служит лишь памятью об участии в событиях в Абхазии, но, скажем, армейскому ножу разведчика НР-40 я бы обрадовался в большей степени, хотя он и не является наградным. А вот что касается флотских офицеров, то для них кортик не просто фетиш, а знак причастности к военно-морскому корпусу, чем они, безусловно, гордятся».

            Именно необходимость иметь сейф для хранения холодного оружия и наличие разрешения от Росгвардии стала, по словам ветеранов из Севастополя, препоной для сохранения кортика при увольнении офицера в запас. Об этом они и рассказали сейчас президенту Путину.

            «Хранение холодного оружия регламентирует Федеральный закон № 150, утвержденный в 1996 году и редактированный в 2017 году, – поясняет юрист Александр Ямпольский. – В случае с офицерским кортиком, равно как и шашкой казака, кинжалом горца, которые являются частью национальной одежды, закон требует получение разрешения на его хранение. Оформить его не сложно, достаточно написать заявление в подразделение внутренних дел по месту жительства, приложить к нему две фотографии и предъявить документ, удостоверяющий личность. Отсутствие разрешительного документа на хранение холодного оружия предполагает административную ответственность по статье под № 20.8 КоАП РФ и предполагает конфискацию с назначением штрафных санкций в размере 2000 рублей».

            К слову, подобная процедура поможет и при оформлении кортика в наследство, который, в отличие от короткоствольного боевого оружия, может достаться прямым родственникам умершего моряка.

            Сейчас морской кортик можно купить практически в каждом оружейном магазине – сувенирные новоделы, которые при внешнем сходстве все-таки являются подделкой. Цена от 2,5 тысяч рублей и выше. А вот раритетные клинки царских времен могут стоить от 70 до 500 тысяч рублей. В особой цене и кортики генералов РККА, за которые просят от 300 тысяч. По идее, если в семье остались такие антикварные кортики, то их должны выкупать уже Минобороны, в том числе и для военных музеев – это ведь еще и историческая ценность.

            Для нынешних морских офицеров наиболее ценен именно тот, который был вручен вместе с лейтенантскими погонами и прошел совместную службу.

            Утрата кортика – настоящий позор, случается подобное крайне редко.

            Всплеск «потерь» пришелся на последние годы именно у готовых к отставке офицеров, которые предпочитали понести взыскание, заплатить штраф, но сохранить именно свой кортик на пенсии.

            Кстати, согласно Уставу гарнизонной и караульной службы ВС РФ, который в том числе регламентирует церемонию военных похорон, предписано на крышке гроба крепить головной убор (фуражку), а при погребении офицеров Военно-морского флота еще и скрещенные кортик и ножны (УГиКС ВС России, глава 12, статьи № 381-404). Так что лишить офицера кортика при увольнении со службы нельзя еще и по этой причине.

            А слова президента Владимира Путина «кортики офицерам вернуть», между прочим, воплощены в приказе министра обороны № 800 от 28 декабря 2017 года, который зарегистрирован Минюстом 28 мая 2018 года. Так что моряки имеют полное право на кортик. Что не освобождает их от соблюдения закона об оружии – благо это действительно не так уж сложно.


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