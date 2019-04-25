Курсанты училища ВДВ в Рязани сорвали с себя погоны в знак протеста

Учащиеся Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) выразили протест против смены цвета погон и оставили знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову, сообщил источник в училище.

В акции участвовали около 40 курсантов, включая представителей сержантского состава, рассказал собеседник «Интерфакса».

Он также добавил, что инцидент произошел в ночь на 24 апреля.

Также на инцидент обратил внимание депутат Госдумы, бывший десантник Александр Шерин.

«Кому-то хочется сделать как можно более невыделяющейся элиту Вооруженных Сил России? Голубые курсантские погоны всегда были – по сути – первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантом легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. И теперь эти погоны срывают?» – написал он в Facebook. На данный момент публикация удалена.