Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться с российским лидером в формате «один на один», об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках «нормандского формата», то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», – сказал Квасьневский, передает «Укринформ».

По мнению Квасьневского, это справедливое решение, так как главы других государств смогут защитить Зеленского от такого «политического хищника», как Путин.

В пятницу Зеленский отправился в отпуск в Турцию. Он признался, что за четыре месяца у него впервые появилась возможность отдохнуть.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК страны, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.