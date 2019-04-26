Эксперты ЦСКП обсудили влияние цифровизации на политику

На совещании Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) обсудили перспективы развития информационных технологий и их роль в государственном управлении.

«Институты публичной политики и представительной власти нуждаются в изменениях в связи с тем, что развитие информационного общества ставит новые задачи перед ними, формирует новую парадигму развития», – заявила генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Она также отметила тенденцию трансформации открытости в прозрачность и, как следствие, крах личной приватности.

Также на совещании был затронут вопрос развития механизмов доступа граждан к информации о расходовании общественных финансов.

«Эта прозрачность и открытость являются не только способом сдержать недовольство, но и стимулом к эффективности расходования ресурсов», – отметил соучредитель ЦСКП Леонид Горяинов.

В то же время технический директор компании «Айкос», эксперт в области машинного обучения Алексей Трубицын отметил, что полный контроль со стороны народа над финансами невозможен.

Советник председателя Совета Федерации Виктор Конопацкий также сообщил, что возможности продвижения гражданских инициатив в цифровой среде не реализованы в полной мере.

На совещании также обсудили и дезинформацию в Сети. «Мы живем во время, в котором возможен дым без огня. Засилье «фейков» и технологий, которые их продуцируют, несмотря на попытки контроля со стороны государства, говорит о том, что это все еще нерешенная проблема», – заявил основатель студии My Duck's Vision Юрий Дегтярев.

Кроме того, речь зашла и об устаревших схемах общения политических структур и госорганов с гражданами. «Как не было, так и нет возможности ни оперативно получить ответ, ни задать дополнительный вопрос, ни переадресовать обращение руководству при получении отписки. В то же время люди уже привыкли к качественно иному уровню общения с использованием ИТ-технологий», – заключил эксперт в области автоматизации производства Алексей Голосов.

Он также добавил, что если «политические структуры не смогут оперативно перестроиться, предоставив качественную обратную связь, они рискуют остаться за бортом реальной жизни, как это уже произошло с классическими таксопарками после прихода агрегаторов».