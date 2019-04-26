Путин анонсировал саммит «каспийской тройки»

В России в августе состоится саммит с участием Азербайджана и Ирана, сообщил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил рост товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам прошлого года на 14% – до 2,5 млрд долларов.

Летом 2016 года в Баку прошел саммит лидеров «каспийской тройки» – Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани. В Кремле отмечали, что востребованность такого формата очевидна, так как страны-соседки сталкиваются со схожими проблемами, включая глобальный экономический кризис, ситуацию непосредственно у своих границ – в Афганистане и на Ближнем Востоке, терроризм. По итогам саммита была утверждена Бакинская декларация.

В 2018 году лидеры «каспийской пятерки» – России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении – подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года. Документ назвали «конституцией» Каспия. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какой угрозы избежала Россия благодаря историческому соглашению.