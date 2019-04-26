Число жертв терактов на Шри-Ланке оказалось преувеличено

Власти Шри-Ланки снизили более чем на 100 человек число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в пасхальное воскресенье; к неточному подсчету привели трудности с идентификацией фрагментов тел на местах взрывов.

По уточненным данным, в результате взрывов погибли 253 человека, а не 359 человек, как сообщалось ранее. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Al Jazeera.

«Многие жертвы были сильно изувечены. Произошел двойной подсчет», – сообщил представитель минздрава Шри-Ланки.

В свою очередь источники Reuters сообщили, что итоговое число погибших может составить от 250 до 260 человек.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Полиция задержала свыше 60 подозреваемых.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.