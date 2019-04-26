Угрожавший авианосцами посол США заговорил о мире

Американский посол Джон Хантсман, который на днях угрожал России авианосцами, вспомнил о рукопожатии войск США и СССР на Эльбе.

Приурочив выступление к 74-й годовщине встрече, состоявшейся во время Второй мировой войны на Эльбе, Хантсман заявил, что России и США необходимо вести диалог.

По словам посла, «солдаты, пожимающие друг другу руки», являются символом, которые напоминает, что «диалог и дискуссия» между США и Россией делают мир «безопаснее и стабильнее», передает РИА «Новости».

Хантсман отметил важность такого диалога с учетом того, что «мы снова переживаем период напряженности между США и Россией». По его словам, «есть много вызовов в наших отношениях».

На ваш взгляд Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев? Да

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Напомним, посол США пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, отметив, что каждый из них является «сто тысячами тонн международной дипломатии».

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