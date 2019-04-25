Кононенко ответил на истерику «небратьев» из-за паспортов жителям Донбасса

Журналист Максим Кононенко прокомментировал истерику «небратьев» по поводу президентского указа об упрощенной выдаче российского гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Право наделять гражданством кого угодно – это базовое право суверенного государства. Причем критерии могут быть совершенно любые», – написал он в своем Telegram-канале.

Так, США разыгрывают грин-карты среди программистов, Израиль выдает гражданство евреям, а Германия дает гражданство потомкам жертв концлагерей. В перечисленных трех случаях нет никакой агрессии, а критериями служат профессионализм, национальность и чувство вины соответственно.

«Когда Россия предлагает свое гражданство соотечественникам, волею судеб оказавшимся в другой стране, причем дискриминируемым в этой стране – в этом нет ни малейшей агрессии. Критерий – дать людям возможность обрести то, чего их лишила украинская власть. Избирательного права, например. Не говоря уж о пенсиях», – пояснил Кононенко.

Журналист отметил, что каждый житель Донбасса вправе сам решать, хочет ли он воспользоваться такой возможностью, это «совершенно добровольное дело».

«А [избранному президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [действующему президенту Украины Петру] Порошенко, которые сейчас вопят об агрессии, оккупации и срочном заседании Совбеза ООН, стоило бы подумать раньше. Когда они не дали жителям Донбасса возможность голосовать», – подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что разум и милосердие победили, и призвала не останавливаться, пока гражданство не получат все русские.

Телеведущая Тина Канделаки в свою очередь призвала страны бывшего СССР разрушить невидимые «берлинские стены».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.