Канделаки призвала страны бывшего СССР разрушить невидимые «берлинские стены»

После развала Советского Союза огромное количество русских людей стали неполноценными гражданами новообразованных государств, внутри которых появились невидимые «берлинские стены», заявила телеведущая Тина Канделаки, комментируя президентский указ об упрощении выдачи гражданства жителям Донбасса.

Канделаки в своем Telegram-канале отметила, что указ президента Владимира Путина стал началом большой дискуссии, которая выходит за рамки вопросов защиты русскоязычного населения.

«После распада Советского Союза национальные элиты сделали гражданство, язык и визовый режим политическими инструментами. Под предлогом создания новой государственности и сохранения национальной идентичности, на общем гуманитарном и экономическом пространстве появились искусственные препятствия, мешающие развитию и процветанию людей. Политическая конъюнктура и суеверный страх сделали огромное количество русских людей неполноценными гражданами новообразованных государств, внутри которых появились невидимые «берлинские стены», – написала она.

Канделаки напомнила, что немцы и французы десятилетиями гибли за Эльзас и Лотарингию, пока не создали союз, внутри которого каждый имеет право работать, жить и платить налоги в месте по своему выбору.

«Почему бы и постсоветским элитам не сделать над собой усилие и не начать стирать границы, которые делают людей несчастными?» – предложила она, отметив, что, открывшись для взаимовыгодного сотрудничества, ни одна нация не исчезнет и не утратит своей самостоятельности. «Ну а примерно 260 млн человек, говорящих по-русски, – это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета», – подчеркнула она.

«Я знаю большое количество грузин и русских, которые хотели бы прежней свободы в бизнесе, выборе места работы и проживания. Им не хватает общей среды, которая отвечала бы их пониманию братских отношений. Почему бы не предложить двойное гражданство для всех народов бывшего СССР? В конце концов, право наций на процветание кажется мне не менее важным, чем их право на самоопределение», – заключила Канделаки.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что разум и милосердие победили, и призвала не останавливаться, пока гражданство не получат все русские.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.