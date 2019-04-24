Канделаки объяснила главное отличие отношений России и Украины к жителям Донбасса

Телеведущая Тина Канделаки отметила, что все решения России направлены только на улучшение жизни людей в Донбассе, тогда как Украина только отменяет им пенсии и отказывается от прямого диалога.

«Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, – будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи. Украина, до сих пор, была только про отмену пенсий, отказ от прямого диалога и новую информационную войну (это, кстати, уже тезис Зеленского)», – написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в области гуманитарных отношений поведение России сильно контрастирует с политикой США, которые отгораживаются от своих беженцев стеной.

«У европейцев с гостеприимством тоже проблемы, так что пиар-войну в области человечности мы выигрываем за явным преимуществом», – заметила она.

По словам Канделаки, Россия взяла на себя большую нагрузку, но показала, что не только не бросает своих, но «помогает тем, кого украинская власть бросила по дороге в Европу».

В среду Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей ЛНР и ДНР в российское гражданство.

МИД Украины выразил решительный протест по этому поводу, также представители Киева пожаловались в СБ ООН.