Нарколог объяснил, почему в России стали меньше пить

«Это заслуга и Минздрава, и правительства, и всего нашего общества», – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Алексей Надеждин. Так он прокомментировал заявление Минздрава о резком сокращении потребления алкоголя в России.

По мнению эксперта, примечательным является то, что заявляет о снижении потребления не только Минздрав, но и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), которая периодически публикует отчеты о потреблении алкоголя в различных странах.

«С момента последнего отчета подушевое потребление алкоголя сократилось у нас вдвое. При том, что раньше ВОЗ давала очень высокие цифры – порядка 20 литров на любого человека в нашей стране, если даже он не пьет, является младенцем или глубоким стариком. Это впечатляющее снижение мы видим не только по показателю подушевого потребления, а по сокращению пьяной преступности, преждевременных смертей мужчин молодого возраста и еще по целому ряду показателей», – заметил собеседник.

Надеждин подчеркнул, что таких успехов удалось добиться общими усилиями. «Это заслуга и Минздрава, и правительства, и всего нашего общества. Если бы не было внутреннего общественного движения и понимания людей, что пить надо заканчивать, то таких результатов нам достичь бы не удалось», – уверен эксперт.

«ВОЗ не любит адекватно оценивать ситуацию в нашей стране – они, наоборот, очень любят сгущать краски. И если уж они фиксируют это снижение – значит, оно реально», – подчеркнул Надеждин.

Напомним, Минздрав заявил, что потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое.