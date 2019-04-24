Минздрав заявил о резком сокращении потребления алкоголя

Взгляд
24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Что мешает Хафтару захватить Триполи

По обе стороны фронта сражаются те, кто участвовал еще в гражданской войне 2011 годаФото: Louafi Larbi/Reuters
Фельдмаршал Хафтар подтянул пехоту и начал «второе наступление» на столицу Ливии Триполи. Его армия обладает опытом успешной осады больших городов, которая длилась, бывало, годами. Однако повторить методы, которыми он ранее взял города Бенгази или Дерна, в Триполи Хафтар не может. Каким образом маршал все же рассчитывает добиться падения столицы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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            Минздрав заявил о резком сокращении потребления алкоголя

               24 апреля 2019, 13:18
            Фото: Говорков В., 1954 г.
            Текст: Евгения Шестак

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            Потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

            «Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака», – цитирует министра ТАСС.

            По ее словам, в 2011 году потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения, однако уже в 2018 году это число снизилось до 9,3 литра.

            Снижение потребления спиртного привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также различных заболеваний. Кроме того, смертность мужчин трудоспособного возраста с 2012 года снизилась на 18%.

            Ранее Минздрав проработал изменение возраста продажи алкоголя.

            Также Роспотребнадзор сообщал, что в России стали реже умирать от алкоголя. При этом ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

            Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться в вопросе: стала ли Россия меньше пить.


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