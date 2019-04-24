Минздрав заявил о резком сокращении потребления алкоголя

Потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака», – цитирует министра ТАСС.

По ее словам, в 2011 году потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения, однако уже в 2018 году это число снизилось до 9,3 литра.

Снижение потребления спиртного привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также различных заболеваний. Кроме того, смертность мужчин трудоспособного возраста с 2012 года снизилась на 18%.

Ранее Минздрав проработал изменение возраста продажи алкоголя.

Также Роспотребнадзор сообщал, что в России стали реже умирать от алкоголя. При этом ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться в вопросе: стала ли Россия меньше пить.