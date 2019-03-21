Минздрав проработал изменение возраста продажи алкоголя

Минздрав разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого разрешается приобретать крепкий алкоголь.

Соответствующий документ опубликован в четверг, 21 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве предлагают запретить продажу «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года».

Уточняется, что продавец имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.

Минздрав осуществляет разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография», передает ТАСС.

Планируется, что нормативные документы ведомство должно разработать до конца 2019 года.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, в России стали реже умирать от алкоголя. При этом до этого глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться в вопросе: стала ли Россия меньше пить.