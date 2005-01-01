В России стали реже умирать от алкоголя

Роспотребнадзор отчитался о результатах мер, введенных для усиления контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.

«Постановлениями главного санитарного врача РФ с декабря 2016 года приостанавливалась розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», – отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, 10 декабря 2018 года постановлением правительства были установлены ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

«Реализация постановлений и усиление контроля за оборотом спиртосодержащей продукции позволили снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами», – констатируют специалисты Роспотребнадзора.

За время действия запрета Роспотребнадзором во взаимодействии с территориальными органами МВД, прокуратуры и СК были проведены внеплановые проверки более 192 тыс. объектов розничной продажи спиртосодержащей продукции. Запрещенная к реализации продукция выявлена на 2,9 тыс. из них. Снято с реализации около 659 тыс. литров продукции. По результатам проверок наложено административных штрафов на сумму более 102 млн рублей.

В итоге продажа спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, снизилась в 16 раз: если в декабре 2016 года продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то сегодня – лишь на каждом 66-м.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», – отчитались в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Напомним, в феврале глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

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