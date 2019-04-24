Глава полиции Одесской области подал в отставку

Начальник ГУ нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин принял решение уйти в отставку.

«Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил», – заявил Головин в интервью сайту «Громадський».

При этом он отказался отвечать на вопрос, связано ли данное решение со сменой власти после выборов президента страны.

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Ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Украины Алексей Савченко написал заявление об уходе в отставку. Также объявил об уходе с поста губернатора глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

21 апреля, во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.

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