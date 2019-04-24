Суд назначил первый штраф по закону о недопустимости оскорблений госсимволов в интернете

Чудовский районный суд Новгородской области назначил штраф в размере 30 тыс. рублей жителю Малой Вишеры, нарушившему закон о недопустимости оскорблений госсимволов в интернете.

Сообщается, что мужчина разместил в открытом доступе в Сети две записи, которые в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ», сказано на сайте Чудовского районного суда.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

Напомним, 18 марта Владимир Путин подписал закон о недопустимости оскорблений госсимволов в интернете.

За подобные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении штраф составит от 100 до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.