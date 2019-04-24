ФНС разъяснила ситуацию с налогом на теплицы

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила, в каких случаях теплицы и другие хозяйственные постройки физических лиц облагаются налогом.

«Налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТ (бюро технической инвентаризации – прим. ВЗГЛЯД)», – сказано на сайте ФНС.

К хозпостройкам относятся бытовые или подсобные капитальные сооружения, вспомогательные строения (бани, летние кухни) и другие подобные объекты. Жилые помещения и гаражи облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

В ФНС также уточнили, что решение о регистрации хозпостройки в качестве недвижимости принимает сам владелец. Для внесения в ЕГРН хозпостройки должны обладать признаками недвижимости: прочная связь с землей, невозможность перемещения без несоразмерного назначению строения ущерба. В противном случае они не регистрируются. К этой категории оносятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие подобные объекты.

Кроме того, если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, а ее площадь не превышает 50 кв. м., то налог с нее не взимается. Данная льгота применима лишь для одной такой постройки независимо от ее расположения в пределах страны, но главное условие в этом случае – постройка не используется в предпринимательской деятельности.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли дачникам избежать налога на теплицы.