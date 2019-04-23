Глава МИД Японии заявил о неизменности позиции Токио по южным Курилам

Позиция Токио по принадлежности южных Курил остается неизменной, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«Правовая позиция [японского] правительства не изменилась», – приводит слова Коно ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Ранее МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием «Синяя книга по дипломатии». Из доклада за 2019 года исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год.

На прошлой неделе представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты. Тогда же стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению.

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