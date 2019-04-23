Токио отказался от формулировки о возвращении южных Курил в ежегодном докладе

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от формулировки о намерении вернуть южные Курильские острова, выразив намерение «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией.

По данным Kyodo, в «Синей книге по дипломатии» за 2019 год подчеркивается, что Япония намеревается «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией, передает ТАСС.

При этом из доклада исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», которая фигурировала в документе в прошлом году.

Kyodo считает, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с Россией переговоры по мирному договору.

На прошлой неделе представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты. Тогда же стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению.

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