Студента в Архангельске осудили за убийство младенца

Tекст: Алексей Дегтярев

Архангельский облсуд признал студента техникума виновным в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в ряде половых преступлений, передает РИА «Новости».

В числе обвинений также есть изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних.

Суд установил, что в августе 2023 года девочка-подросток, не знавшая о беременности, родила ребенка в туалете торгового центра. Она завернула новорожденного в одежду, сняла видео и отправила предполагаемому отцу. Молодой человек прибыл на место, и они вместе унесли младенца в лесополосу, где оставили его на земле, в результате чего ребенок погиб.

Эксперт подтвердил, что ребенок был живорожденным и жизнеспособным. На следствии студент признал, что решил оставить младенца в лесу, так как не хотел заботиться о нем. Мать ребенка выступила свидетельницей по делу.

Также следствие установило, что осужденный вступал в интимные отношения с несовершеннолетними, вел переписку сексуального характера и распространял порнографические видеоматериалы. Вину по этим эпизодам он признал.

Суд учел личность подсудимого и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в апреле СК запросил арест мужчины, подозреваемого в смертельном избиении младенца на северо-западе Москвы, содеянное рассматривается как убийство малолетнего.