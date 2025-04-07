Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
СК запросил арест мужчины за убийство младенца в Москве
СК ходатайствовал об аресте москвича за избиение до смерти младенца
Следственный комитет запросил арест мужчины, подозреваемого в смертельном избиении младенца на северо-западе Москвы, содеянное рассматривается как убийство малолетнего.
Следственный комитет Российской Федерации ходатайствует перед Хорошевским районным судом Москвы об аресте мужчины, обвиняемого в жестоком избиении и убийстве своего внука, передает РИА «Новости». Случай произошел на северо-западе столицы, и в настоящее время проводится расследование.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, следствие намерено добиться ареста обвиняемого, чтобы обеспечить его нахождение под стражей на время следственных мероприятий. В ходе предварительного следствия выясняется, каким образом и по каким причинам произошел инцидент, приведший к смерти младенца.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся убийства малолетнего. Его расследованием занимается Хорошевский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы.
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