Депутат пообещал меры против накрутки цен на авиабилеты в праздники

Депутат Прокофьев рассказал о мерах против накрутки цен авиакомпаниями в праздники

Tекст: Ирма Каплан

Туроператоры предупредили о 400% подорожании авиа и ж/д билетов на майские выходные, в связи с чем россияне чаще стали выбирать заграничный отдых. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев сообщил, что Госдума планирует бороться с авиакомпаниями, которые искусственно накручивают цены в праздники.

«Вопрос, который мы рассматривали, касается тарифов на авиаперевозки. В связи с теми решениями, которые были предложены, прозрачную политику формирования цен на авиабилеты должен представить первым «Аэрофлот», потом остальные авиакомпании в течение этого года. И исходя из этого мы будем ставить вопрос о корректировке», – рассказал Прокофьев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа по тарифам на транспорте.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов уточнил, что инфраструктура внутреннего туризма не готова к приему большого количества гостей, потому люди и выбирают заграницу.

«Пока российский отдых не конкурентен с отдыхом в Турции, Египте и Арабских Эмиратах. Официальный сектор в России поднимает цены на отели, потому что спрос растет, а отелей 4-5 звезд у нас по пальцам можно на Черноморском побережье пересчитать. Не секрет, что у нас не хватает самолетов внутри страны», – отметил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иностранные туристы столкнулись с нехваткой мест в российских отелях на майские праздники из-за высокого спроса со стороны россиян, особенно в Петербурге.