АТОР сообщила о нехватке мест в отелях России для иностранцев в мае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о нехватке мест в российских отелях для иностранных туристов на майские праздники, передает ТАСС. Особенно остро проблема коснулась Санкт-Петербурга, где гостиницы были заняты преимущественно российскими туристами. В Москве же ситуация не была столь критичной, так как многие россияне предпочли провести длинные выходные в Петербурге.

В АТОР отметили, что наиболее остро вопрос с размещением стоял в среднем и верхнем ценовых сегментах. Также дополнительную сложность создавала транспортная доступность между Москвой и Петербургом: билеты на «Сапсаны» и самолеты быстро раскупались, что вынудило некоторые тургруппы отказаться от поездок в праздничный период. Цены на билеты также значительно выросли.

Анализируя продолжительность пребывания иностранных туристов в России, в АТОР отметили, что гости из стран СНГ остаются на четыре – пять дней, в то время как туристы из Азии и Ближнего Востока предпочитают находиться в стране шесть – девять дней. Основные маршруты включают Москву и комбинированные туры Москва – Санкт-Петербург. Арабские туристы особенно интересуются шопингом и посещением развлекательных и природных парков.

Средняя стоимость отдыха в России на майские праздники для иностранцев варьируется от 800 до 1000 долларов на человека, не включая авиабилеты. В премиальном сегменте стоимость может достигать 1500 долларов на человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АТОР зафиксировала «взрывной» спрос россиян на туры во Вьетнам. Поток китайских туристов в Мурманск вырос на 10%. Присоединение Таиланда к БРИКС повлияло на туризм в стране.