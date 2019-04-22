В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

В центре Киева начался митинг в поддержку Петра Порошенко.

Митинг сторонников президента Украины Петра Порошенко проходит на улице Банковой в Киеве возле администрации главы государства, передает РИА «Новости».

Сообщается, что участников митинга пустили к зданию администрации, у некоторых в руках национальные флаги. Толпа периодически скандирует «Порошенко», «Дякуемо» (благодарим), в целом обстановка спокойная, за порядком следят несколько полицейских. Ожидается, что к митингующим выйдет действующий президент.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский (73,21% голосов), у действующего президента Петра Порошенко 24,46% голосов.

Ранее стало известно, что генпрокуратура Украины вызвала на допрос экс-чиновников администрации Порошенко.