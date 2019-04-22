Экс-чиновников администрации Порошенко вызвали в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос по делу против бизнесмена Сергея Курченко нескольких чиновников, бывших в администрации действующего президента страны Петра Порошенко.

Среди подозреваемых экс-руководитель администрации Порошенко Борис Ложкин, замглавы администрации президента Алексей Филатов и экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, передает Russia Today.

Также повестки вручены бывшему министру экологии Николаю Злочевскому и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Отмечается, что речь идет о деле о хищениях, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко.

Между тем, по информации РИА «Новости», Гонтарева уже отказалась идти в генпрокуратуру, пригласив следователей в Лондон.

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят. Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то что с Януковичем или Курченко никогда не виделась. Я никогда ни в каком качестве не принимала участия ни в какой сделке. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов», – заявила экс-глава Нацбанка.

В марте людям из окружения Порошенко были предъявлены обвинения в отмывании денег бывшего президента Украины Виктора Януковича.