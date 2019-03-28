Людям из окружения Порошенко предъявили подозрения в отмывании денег Януковича

Взгляд
28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
Перейти а раздел…

Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
Перейти а раздел…

Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...

Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...

Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как коллекторы издеваются над должниками

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

      Перейти а раздел…

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
            Кремль ответил на требования Трампа уйти из ВенесуэлыСчетная палата России увидела риски неисполнения национальных целейУкраинский эксперт назвал «единственный вариант возвращения» Крыма УкраинеИспортивший картину Репина вандал объяснил свой поступок в суде
            Медведчук заявил о появлении основания для непризнания выборов на УкраинеЛюдям из окружения Порошенко предъявили подозрения в отмывании денег ЯнуковичаЧасть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домамКадыров потребовал от устроившего смертельное ДТП в Москве чеченца явиться в полицию
            Губернатор Хабаровского края эмоционально отреагировал на арест ИшаеваРоссия помогла освободить германского журналиста из тюрьмы в ВенесуэлеСуд арестовал причастного к взрывам в московском метро боевикаБайкер Хирург пригрозил финской полиции судом

            Главная тема


            Китай помогает России раскалывать Евросоюз

            президент белоруссии


            Лукашенко объяснил «разборки» в коровнике

            «накинулись гурьбой»


            Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье

            новая любовь


            Цекало впервые вывел молодую жену в свет

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Выборы на Украине


            Глеб Простаков: Слуги олигархов стали «друзьями народа»

            Современное искусство


            Сергей Худиев: Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Людям из окружения Порошенко предъявили подозрения в отмывании денег Януковича

            28 марта 2019, 18:47

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Украинская генпрокуратура закончила расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, подозрения в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича предъявлены соучастникам предпринимателя – экс-главе администрации президента Борису Ложкину, экс-главе Нацбанка Гонтаревой, замглавы администрации президента Алексею Филатову и некоторым другим, сообщают украинские СМИ.

            Издание Forum Daily со ссылкой на документы Генпрокуратуры сообщило, что Курченко инкриминированы хищения у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты», «Укгргазвыдобування» на сумму более 2 млрд гривен (при тогдашнем курсе 8 гривен за доллар, т.е. 250 млн долларов).

            У самого «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко похитил 5 млрд гривен (625 млн долларов)

            Также издание утверждает, что генпрокуратура подозревает людей из ближайшего окружения действующего президента страны Петра Порошенко. По этим данным, в отмывании активов Курченко принимали участие бывший глава администрации президента Борис Ложкин, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, замглавы администрации президента Алексей Филатов.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............