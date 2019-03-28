Людям из окружения Порошенко предъявили подозрения в отмывании денег Януковича

Украинская генпрокуратура закончила расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, подозрения в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича предъявлены соучастникам предпринимателя – экс-главе администрации президента Борису Ложкину, экс-главе Нацбанка Гонтаревой, замглавы администрации президента Алексею Филатову и некоторым другим, сообщают украинские СМИ.

Издание Forum Daily со ссылкой на документы Генпрокуратуры сообщило, что Курченко инкриминированы хищения у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты», «Укгргазвыдобування» на сумму более 2 млрд гривен (при тогдашнем курсе 8 гривен за доллар, т.е. 250 млн долларов).

У самого «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко похитил 5 млрд гривен (625 млн долларов)

Также издание утверждает, что генпрокуратура подозревает людей из ближайшего окружения действующего президента страны Петра Порошенко. По этим данным, в отмывании активов Курченко принимали участие бывший глава администрации президента Борис Ложкин, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, замглавы администрации президента Алексей Филатов.