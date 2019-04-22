Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы в сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и продлятся до конца августа, сообщили в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

«Максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения – от одного до девяти дней. В нескольких тысячах зданий, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода не отключается», – сказано на сайте МОЭК.

Узнать точную дату отключения горячей воды в своем доме можно на сайте компании, введя адрес проживания.

Там также уточняется, что срок отключения воды может отличаться даже в соседних домах, так как он зависит от состояния коммуникаций и оборудования.

Уточняется, что отключение воды необходимо для подготовки московских домов к зиме.

«Проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, ведется замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», – сказано в сообщении.