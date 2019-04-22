Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

Чемпионку России по тайскому боксу нашли мертвой на козырьке подъезда жилого дома в Москве; следователи выясняют обстоятельства ее гибели.

Тело 26-летней Кристины Мялиной было найдено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадтском бульваре, передает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, девушка не проживала в этом доме. По предварительным данным, она выпала из окна лестничной площадки на 13-м этаже.

Представители Федерации тайского бокса Московской области подтвердили гибель спортсменки.

«Мне известно, что она погибла, но подробностей я не знаю», – сообщил президент федерации Олег Чуприна.

В настоящее время Главное следственное управление СК по Москве проводит доследственную проверку.