Кучма посочувствовал победителю второго тура на Украине

Бывший президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов главы украинского государства, дал будущему победителю совет и признался, что сочувствует ему.

«Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль», – приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По словам Кучмы, избранному главе украинского государства достанется страна в состоянии войны, «которой не видно конца». «Разделенная Украина, экономика на грани дефолта – не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют…» – добавил он.

Он призвал победителя второго тура «меньше обещать и больше делать».

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«Потому что мы с вами видели сегодня – то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через пять лет пришли, результат получили. Поэтому это главное – быть честным и порядочным перед своим народом», – заключил Кучма.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

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