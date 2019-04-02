Генштаб Алжира заявил о неконстуционности заявления президента Бутефлики об отставке

Заместитель министра обороны Алжира и начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах заявил, что опубликованное 1 апреля заявление о грядущей отставке президента страны Абдельазиза Бутефлики является неконстуционным.

Заместитель обороны сказал об этом после заседания в министерстве обороны высшего армейского командования Алжира, передает ТАСС.

Ранее администрация президента Алжира заявила, что Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля, когда закончится срок его полномочий.

Напомним, в конце марта исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего президента уйти в отставку. А на фоне массовых народных протестов в стране было сформировано новое правительство во главе с Нуреддином Бедуи, занимавшим ранее пост главы МВД.