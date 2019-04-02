Здание Военно-космической академии в Петербурге полностью эвакуировано

Все люди, находившиеся в здании Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге, эвакуированы после взрыва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Все люди из здания выведены», – сообщила ТАСС представитель ведомства.

Источник в экстренных службах уточнил, что курсанты при взрыве не пострадали.

Он также добавил, что «два человека, предварительно, находятся в состоянии средней тяжести, двое – в легкой. Пострадавшие доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинский академии».

Во вторник днем взрыв произошел в административном здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека.

Информация о том, что именно является причиной взрыва, разнится. Так, телеграм-канал Baza сообщает, что взорвалась мина. В частности, двое сотрудников вуза якобы обнаружили взрывное устройство и решили перенести его в безопасное место. Сразу же была объявлена эвакуация. Однако мина сдетонировала во время переноски.

По другим данным взорвалась противотанковая мина ТМ-57, разработанная в СССР еще в 1956 году. Мина хранилась в учебном заведении уже много лет. «Кто-то говорит, что это учебное пособие, а кто-то вообще не знал о ее существовании», – уточняют авторы канала.