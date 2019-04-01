NYT: Украина выбирает между неопытным комиком и шоколадным королем

Издание New York Times в статье «Президентская гонка на Украине. Комик против шоколадного короля» объяснило, почему шоумен Владимир Зеленский одержал победу над действующим президентов Украины Петром Порошенко в первом туре выборов.

«Молодой телевизионный комик и начинающий политик нанес удар по политической элите Украины в первом туре президентских выборов. Официальные результаты показали, что электорат устал от отсутствия перемен в стране, в которой правят богатые бизнесмены», – пишет New York Times.

Издание отмечает, что на этом фоне Владимир Зеленский предстал повстанцем, выступившим против уставшей старой гвардии, которая отказалась воспринимать его всерьез. Однако в то же время газета отмечает, что политическая программа Зеленского достаточно размыта. «Однажды он даже попытался устроить краудсорсинг, предложив сторонникам поделиться мыслями для своей политической программы в соцсетях. Во втором туре выборов избирателям это может показаться недостаточным», – пишет издание.

Вместе с тем газета признает, что Порошенко также ждут трудности во втором туре выборов, поскольку он все еще остается одним из самых богатых людей на Украине. «Источником его богатства остается шоколадная империя, он не выполнил обещание кампании 2014 года продать свой бизнес. Кроме того, его приближенные не раз были вовлечены в коррупционные скандалы. Президент продолжал становиться богаче, пока простые украинцы страдали от низкой заработной платы и безработицы», – передает издание слова политолога Владимира Фесенко.

По его словам, результаты выборов на Украине отражают глобальную тенденцию вытеснения авторитетных политических лидеров в пользу кандидатов, которые обещают полную перестройку внутри страны.

Ранее телеведущая Тина Канделаки объяснила победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

В штабе Зеленского сообщили, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, а также писала, почему Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой.