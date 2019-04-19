Жена Зеленского захотела познакомиться с супругой Порошенко

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ей было бы интересно встретиться и поговорить с женой действующего главы страны Мариной Порошенко.

«С любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Кстати, я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом», – сказала жена Зеленского в интервью изданию «Сегодня».

Она сообщила, что в случае победы мужа на выборах не будет стараться копировать имидж других первых леди.

«Я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того», – отметила Зеленская.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



«Несмотря на напряжение вокруг, мы, конечно, стараемся держать себя в руках. Все живут в таком ощущении, как будто мы выбираем не президента парламентско-президентской республики, а императора мира, который станет властителем всего на свете. Мне кажется, это не совсем правильно так думать», – добавила она.

Ранее супруга Зеленского прокомментировала обвинения в том, что ее муж якобы употреблял наркотики.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

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