Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилось полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».

Запись опубликовал телеканал «Рен ТВ». Уточняется, что активная фаза потасовки длилась порядка 12 минут.

Телеканал отмечает, что Кокорин схватил стул и нанес удар в область головы Пака, при этом чиновник не проявлял агрессии.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей Гайсин также получил удар по лицу.

Супруга Кокорина Дарья Валитова возмутилась заявлениями Пака в Пресненском суде Москвы и предположила, что находящимся в СИЗО ее мужу и футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву дадут реальный срок.

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