Жена Кокорина предположила, какое наказание ждет ее мужа

Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова возмутилась заявлениями главы департамента Минпромторга Дениса Пака в Пресненском суде Москвы и предположила, что находящимся в СИЗО ее мужу и футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву дадут реальный срок.

«Я, правда, никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера, лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию!» – написала она в Instagram.

Напомним, в среду в Пресненском суде Москвы допросили двоих оставшихся потерпевших по делу Кокорина и Мамаева – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Пак рассказал, что 8 октября 2018 года, когда братья Кокорины в течение нескольких минут били его в кафе, он опасался за свою жизнь. По его словам, на лечение потребовалось 22 дня.

Валитова возмутилась тем, что спустя полгода с момента скандального инцидента «у потерпевших более жесткие показания». Кроме того, «они точь-в-точь одинаковые, еще и по бумажке зачитанные».

«И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!» – написала Валитова, посетовав на то, что «люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость».

Валитова добавила, что надеется на правосудие и на то, что «государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям». «Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили. Но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт», – добавила она.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей Гайсин также получил удар по лицу.

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