Книга с докладом о «российском вмешательстве» стала бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», которая может выйти в свет не раньше 30 апреля, уже стала бестселлером на Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

По данным New York Times, многие издатели стараются выпустить книгу как можно раньше. Так, издательство Skyhorse обещает своим читателям, что «ожидание уже закончилось». Помимо него, книгу намерены опубликовать Washington Post и Simon&Schuster, которое обещает «эксклюзивный анализ» от лауреатов Пулитцеровской премии. Издательство Barnes&Noble предлагает бесплатно скачать электронную версию доклада, Melville House Books намерено опубликовать книгу без различных комментариев и анализа, а Times хочет выпустить 16-страничный экземпляр с заключениями и особо важными деталями.

Цена бумажной версии составит 9,20 доллара. Издательства стараются выпустить книгу под авторством Мюллера даже несмотря на то, что уже сейчас с этим докладом можно бесплатно ознакомиться на сайте министерства юстиции США. Вместе с тем отмечается, что сам Мюллер ничего не заработает с этой публикации, так как, в соответствии с федеральным законом, документы, подготовленные правительством, находятся в открытом доступе, передает РИА «Новости».

В четверг был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, «сговоре» команды Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту спецпрокурор пришел к положительному заключению, по второму – к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад опубликован со значительными сокращениями.

Россия отвергает обвинения в причастности к вменяемому ей «вмешательству».