Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной, объяснив его тем, что Петр Порошенко теперь его марионетка, «и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».

Коломойский в интервью «Экономической правде» прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной и заверил, что влияние Порошенко на суды не ослабло.

«Нет. Он – просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. (...) Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», – сказал украинский бизнесмен.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Коломойский заявил, что Порошенко должен выйти к украинскому народу и сказать, что «хотел поживиться чужой собственностью», «устроил национализацию Приватбанка», «как он устраивал мародерство в «Укроборонпроме».

Накануне Окружной административный суд Киева по итогам рассмотрения иска бизнесмена Игоря Коломойского признал незаконной национализацию украинского «Приватбанка».

Напомним, в 2015 году после конфликта с Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области. В следующем году украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».

Коломойского связывают с Владимиром Зеленским, одержавшим победу над действующим украинским президентом Петром Порошенко в первом туре выборов. По последним данным, практически три четверти избирателей (73%), которые определились с выбором, во втором туре президентских выборов на Украине готовы отдать свой голос за Зеленского.

Между тем, сам Зеленский высказал предположение, что Порошенко является марионеткой бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в коррупционных схемах, связанных с «Укроборонпромом».

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД