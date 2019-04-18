Зеленский отказался отдавать приказ ВСУ о взятии Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире политического шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что не готов отдать приказ об установлении контроля над Донбассом военным путем.

На вопрос, который звучал как «Вы готовы отдать приказ, чтобы военным путем освободить Донбасс?», Зеленский лаконично ответил «Нет», сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Ранее в четверг Зеленский ответил на вопрос о возможном предоставлении Донбассу особого статуса, а также сказал, будет ли подписывать закон об амнистии для ополченцев провозглашенных ДНР и ЛНР в случае, если одержит победу на предстоящих выборах. В ответ в ЛНР заявили о непонимании Зеленским Минских соглашений.

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура выборов Зеленский лишь увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 73% украинцев.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД