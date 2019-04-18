Зеленский намерен разрушить «стену» между Киевом и Донбассом

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном предоставлении Донбассу особого статуса, а также сказал, будет ли подписывать закон об амнистии для ополченцев провозглашенных ДНР и ЛНР в случае, если одержит победу на предстоящих выборах.

«Я считаю, что нет (не нужен особый статус для Донбасса – прим. ВЗГЛЯД). Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации», – сказал Зеленский в интервью «РБК – Украина».

По словам Зеленского, в этом вопросе украинским властям «поможет информационная война». «Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», – пояснил он.

Шоумен призвал сделать очень много гуманитарных шагов, так как украинские политики «поставили забор» между Киевом и Донбассом. «Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная», – отметил он, подчеркнув, что жители Донбасса лишены украинских пенсий.

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«Одна из идей наших – это отдельный большой европейский медиапортал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать», – добавил Зеленский.

На вопрос о том, подпишет ли он закон об амнистии для ополченцев, кандидат ответил: «Нет».

Зеленский также рассказал, что в случае победы на выборах намерен оставить квоты на украинский язык на телевидении и радио.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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