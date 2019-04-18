Зеленский намерен разрушить «стену» между Киевом и Донбассом

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
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            Зеленский намерен разрушить «стену» между Киевом и Донбассом

               18 апреля 2019, 12:16
            Фото: Zuma/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном предоставлении Донбассу особого статуса, а также сказал, будет ли подписывать закон об амнистии для ополченцев провозглашенных ДНР и ЛНР в случае, если одержит победу на предстоящих выборах.

            «Я считаю, что нет (не нужен особый статус для Донбасса – прим. ВЗГЛЯД). Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации», – сказал Зеленский в интервью «РБК – Украина».

            По словам Зеленского, в этом вопросе украинским властям «поможет информационная война». «Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», – пояснил он.

            Шоумен призвал сделать очень много гуманитарных шагов, так как украинские политики «поставили забор» между Киевом и Донбассом. «Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная», – отметил он, подчеркнув, что жители Донбасса лишены украинских пенсий.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 108 комментариев

             

            «Одна из идей наших – это отдельный большой европейский медиапортал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать», – добавил Зеленский.

            На вопрос о том, подпишет ли он закон об амнистии для ополченцев, кандидат ответил: «Нет».

            Зеленский также рассказал, что в случае победы на выборах намерен оставить квоты на украинский язык на телевидении и радио.

            Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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