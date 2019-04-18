Зеленский раскрыл планы по поводу русского языка на Украине

В случае победы на президентских выборах Украины Владимир Зеленский намерен оставить квоты на украинский язык на телевидении и радио.

«Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Вопрос в регулировании этих квот, <...> там (в законе) есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски, нельзя у них забрать русскоязычное телевидение», – рассказал Зеленский в интервью РБК-Украина.

По его словам, люди, которые принимали закон о квотах далеки от телевизионного производства. Он, как руководитель крупного телевизионного бизнеса, советует сделать меньший налог для украиноязычных фильмов, а для русскоязычных – оставить, какой есть. Тогда выбор был бы очевиден, никакие квоты не понадобились, считает шоумен.

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Он также считает, что в Украине необходимо развивать украинскую культуру, украинское кино. «Это должно быть модным», – отметил Зеленский.

Кандидат в президенты хочет услышать мнение народа по поводу закона о государственном языке. Он не поддерживает идею проведения референдума, поскольку «любой вопрос можно проговорить с гражданами онлайн».

«Я думаю, сама Верховная рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, смогут ли русские сохранить свою идентичность на Украине.

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