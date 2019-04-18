В ЛНР заявили о непонимании Зеленским Минских соглашений

«Заявление Владимира Зеленского говорит о том, что он не владеет темой и не разбирается в вопросах внешней политики», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя слова Зеленского о том, что он против предоставления особого статуса Донбассу и амнистии для ополченцев.

«Зеленский несколько дней назад заявлял, что он будет поддерживать выполнение Минских соглашений и договоренностей в рамках «нормандского формата». Но ему кто-то должен объяснить, что Минские соглашения – это и есть особый статус для Донецкой и Луганской областей, а также амнистия для участников событий на Юго-Востоке Украины», – отметил Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Минских переговоров.

«Потому заявление Зеленского говорит о том, что он явно не владеет темой и не разбирается в вопросах внешней политики. Я надеюсь, что он найдет время для того, чтобы прочесть четыре странички текста Минских соглашений, текстом резолюции Совбеза ООН 2202, которая содержит комплекс мер по выполнению Минских соглашений, и остальными обязательными для Украины документами», – продолжил собеседник.

«Тем более на Украине есть приоритет международного права над украинским законодательством, потому действия украинский политиков должны соответствовать международному праву», – подчеркнул Мирошник.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программном интервью «РБК-Украина» заявил, что Донбассу не нужен особый статус. Он также исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию «для боевиков» – то есть для солдат и офицеров народных милиций ДНР и ЛНР.

Вместо этого, по мнению Зеленского, в реинтеграции Донбасса украинским властям «поможет информационная война». «Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им», – заявил кандидат в президенты.

Напомним, что до начала политической карьеры Зеленского, шоумена обвиняли в том, что был сторонником проведения «спецоперации» в Донбассе. Сообщалось, что Зеленский регулярно перечислял часть своих гонораров на нужны так называемой «антитеррористической операции». Именно поэтому в 2016 году в России развернулась кампания бойкота российско-украинского фильма «8 лучших свиданий», в котором Зеленский сыграл главную роль. Возмущение было настолько сильным, что потребовало комментария в Кремле. В Госдуме предлагали Следственному комитету проверить Зеленского на предмет финансирования им «АТО».