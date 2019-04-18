Россельхознадзор заявил об ухудшении качества фруктов и овощей из Турции

Заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене на встрече с замглавы директората продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйства Турции Харуном Сечкиным заявила об ухудшении фитосанитарного качества фруктов и овощей, ввозимых из этой страны.

По данным Швабаускене, за 2018 год в турецких фруктах и овощах 1495 раз были обнаружены карантинные для России объекты, более 30 тыс. тонн зараженной продукции не допустили к ввозу в страну, а объем запрещенной к поставкам продукции значительно превышает показатели прошлых лет. «Сложившаяся ситуация создает серьезную угрозу для фитосанитарного благополучия России», – передает сообщение Россельхознадзора «Интерфакс».

Швабаускене отметила до сих пор невыясненный вопрос поставок турецких яблок и груш через страны Евросоюза и Белоруссию, добавив, что этот маршрут вызывает подозрения, так как под видом турецкой продукции в Россию могут ввозиться фрукты с неустановленным фитосанитарным статусом.

Однако представитель Турции сообщил, что в 2018 году они усилили контроль за экспортируемой продукцией, а с июля 2019 года планируют приступить к фумигации перца, томатов, винограда и клубники, направляемых в Россию.

Сечкин также отметил, что в Россельхознадзор поступит информация об объеме поставок фруктов в 2018 году в страны Евросоюза и Белоруссию, с указанием конкретных стран-получателей продукции.

Стороны договорились и о совместных инспекциях на места производства продукции.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.