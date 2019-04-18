Песков рассказал о действиях Кремля относительно доклада Мюллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году предстоит просмотреть, прежде чем анализировать и докладывать о нем Владимиру Путину.

«Сначала предстоит пролистать [документ] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», – сообщил Песков, передает ТАСС.

В четверг была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. Ранее минюст США провел пресс-конференцию по поводу публикации полной отредактированной версии доклада, на которой генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора президента США Дональда Трампа и других американцев в сговоре с российскими властями на выборах 2016 года не было.

Министр юстиции США Уильям Барр заявлял, что штаб президента США не участвовал во «вмешательстве России». В Кремле также комментировали публикацию документа.